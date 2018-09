Freie Universität lockt Berliner Schüler in die Hörsäle

Berlin. Kommende Woche ist der Campus der Freien Universität fest in Kinderhand - am Montag startet an der Hochschule die KinderUni, an der eigenen Angaben zufolge etwa 1700 Grundschüler der Jahrgangsstufen zwei bis sechs teilnehmen. Wie die Universität mitteilte, stehen auf dem Stundenplan Kurse über Hieroglyphen, römische Kaiserpaläste, die Honigbiene und Erdbeben. Insgesamt konnten die Lehrer aus 65 unterschiedlichen Angeboten zu 17 verschiedenen Themen wählen. Idee des Programms ist es, Grundschulkinder an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen. Etwa 75 Schulklassen von 58 Schulen nehmen nach Hochschulangaben an dem viertägigen Angebot teil.

( dpa )