Benno Fürmann kocht für seinen afghanischen Nachbarn

Berlin. Schauspieler Benno Fürmann (46) engagiert sich für die Flüchtlingshilfe und pflegt auch privat Kontakte. "Ich koche für meinen afghanischen Nachbarn. Ich bin zwar nicht der beste Koch, aber für mich ist das ein Zeichen der Nächstenliebe", sagte Fürmann am Rande der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises am Freitagabend in Berlin.

Fürmann sitzt neben Vertretern aus Politik, Kultur und Wirtschaft in der Jury der Initiative "#Farbenbekennen" der Berliner Senatskanzlei, die das Engagement von Geflüchteten sichtbarer machen soll und am 2. Dezember im Berliner Rathaus einen Preis verleiht, der mit 6000 Euro dotiert ist.

( dpa )