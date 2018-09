Gabriel Pekala, amtierender Deutscher Meister im Show-Aufguss und Mitarbeiter im Satama Sauna Resort & SPA am Scharmützelsee, übt.

Gesundheit Aufguss-WM beginnt am Montag am Scharmützelsee

Wendisch Rietz. Die 86 besten Sauna-Aufgießer aus 20 Ländern messen sich ab Montag eine Woche lang am Scharmützelsee. Im "Satama"-Saunapark Wendisch-Rietz treten sie mit einstudierten Aufguss-Shows in Einzel- und Teamwettbewerben zur Weltmeisterschaft an. Austragungsort ist die firmeneigene Theater-Sauna mit 200 Plätzen. Besucher haben dort täglich zwischen 10.00 und 21.00 Uhr Gelegenheit, die Shows bei 85 Grad Celsius zu erleben.

Eine Show dauert jeweils 15 Minuten: Die Aufgießer schlüpfen in Kostüme und erzählen mit Unterstützung von Musik, Licht und Düften eine Geschichte. Eine 14-köpfige Jury bewertet das gewählte Thema, Umsetzung, Professionalität des Aufgießers, den Einsatz von Düften und die Kreativität. Wichtigstes Kriterium ist allerdings die Güte der Show-Wedeltechniken mit einem Tuch, dass die Hitze im Raum verteilen soll.

