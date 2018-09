Vereine verschwinden nicht überall in Brandenburg

Potsdam. Die Zahl der Vereine in Brandenburg ist rückläufig - aber nicht in allen Bereichen rückläufig. So verzeichnet etwa der Landessportbund seit zehn Jahren eine Zunahme an Vereinen und Mitgliedern. Waren es 2008 rund 302 000 Mitglieder in 2917 Sportvereinen, sind es in diesem Jahr etwa 347 900 in 3025 Vereinen, hieß es vom Landessportbund. Auch die Anglervereine haben Zulauf. "Die Mitgliederentwicklung ist seit vielen Jahren positiv und steigt seit etwa fünf Jahren konstant an", berichtet der Sprecher des Landesanglerverbands, Marcel Weichenhahn. Derzeit gebe es in den 1300 Vereinen rund 82 000 Mitglieder, 6000 mehr als noch im Jahr 2013.

( dpa )