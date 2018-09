Shoppingtour und Demo gegen Plastikmüll in Berlin

Berlin. Bye Bye Plastik - mit einer Demonstration wollen am Samstag Umweltschützer in Berlin-Mitte gegen Plastikmüll demonstrieren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, werden zu dem Protestzug vom Alten Museum zur Volksbühne rund 700 Teilnehmer erwartet. Am Freitagabend hatten auf Facebook 1000 User ihre Teilnahme zugesagt. Auf ihrer Internetseite fordern die Veranstalter die Bundesregierung dazu auf, sich des Kunststoffproblems anzunehmen und somit eine Vorreiterrolle in Europa einzunehmen.

Zu der Demo mit aufgerufen hat der Grünen-Landesverband Berlin. Für den Samstag hat die Partei einen bundesweiten Aktionstag gegen Plastik ausgerufen. Auch in Berlin sind zwei Aktionen geplant, um auf das Problem Plastikmüll und unnötige Verpackungen in Supermärkten aufmerksam zu machen: Am Markt Spandau soll es einen Infostand geben. In Charlottenburg ist in einem Supermarkt eine Einkaufstour geplant, bei der gekauftes Essen ausgepackt und die Verpackung im Supermarkt zurückgelassen werden soll.

( dpa )