Hertha zum Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg: Selke im Kader

Wolfsburg. Hertha BSC will seinen perfekten Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Die Berliner treten heute zum Spitzenspiel des 3. Spieltags beim VfL Wolfsburg an. Beide Clubs sind mit jeweils zwei Ligaerfolgen gestartet und wollen sich vorerst in der Spitzengruppe festsetzen. Coach Pal Dardai muss weiterhin auf einige Stammspieler wie den verletzten Innenverteidiger Karim Rekik verzichten, zumindest Nationalspieler Marvin Plattenhardt steht vor seinem Comeback. Stürmer Davie Selke steht nach seiner Lungen-Operation Mitte Juli erstmals im Aufgebot, auch Jordan Torunarigha ist nach einer Trainingspause dabei.

( dpa )