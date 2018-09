Rückruf: Puten-Zwiebel-Mettwurst bei Netto Marken-Discount

Berlin. Bei Netto Marken-Discount wird in einigen Regionen Puten-Zwiebel-Mettwurst zurückgerufen. Betroffen seien 150-Gramm-Packungen von "Ostermeier Puten-Zwiebel-Mettwurst" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.09.2018 mit der Chargennummer 8.335136.12, wie der Hersteller Juma GmbH aus Bayern am Freitagabend mitteilte. Das Produkt werde regional in Teilen von Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg verkauft. Im Rahmen einer Kontrolle seien in einer Probe Salmonellen nachgewiesen worden. Die betroffenen Produkte wurden unverzüglich aus dem Verkauf genommen.

Wer eine der betroffenen Packungen gekauft hat, bekommt unter Vorlage des Etiketts den Kaufpreis erstattet.

( dpa )