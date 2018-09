Berlin. Eine 78-Jährige, die vergangene Woche von einem Lastwagen in Berlin-Buckow erfasst wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, verstarb die Frau am Freitagmorgen in einem Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Lastwagen die Frau am 5. September an der Kreuzung Rufacher Weg Ecke Marienfelder Chaussee angefahren, als er rechts abbiegen wollte. Für ihre Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

( dpa )