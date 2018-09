Senat vertagt Entscheidung über mehr Videoüberwachung

Heinz Buschkowsky war bis 2015 Bürgermeister in Neukölln

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hält den Gesetzestext des Volksbegehrens für mehr Videoüberwachung für rechtswidrig. Nun muss der Berliner Verfassungsgerichtshof über das Anliegen entscheiden, bis zu 50 Orte im Stadtgebiet flächendeckend und dauerhaft mit Kameras zu bestücken. Einer der Initiatoren des Volksbegehrens ist der Sozialdemokrat Heinz Buschkowsky, bis 2015 Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. Er geht mit Geisel und dem Senat hart ins Gericht.

Herr Buschkowsky, wie bewerten Sie die Entscheidung des Innensenators?

Heinz Buschkowsky: Das ist ein deutliches Zeichen, dass der Senat die Hosen voll hat vor dem Volksbegehren. 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung sind für mehr Videoüberwachung. Trotzdem will der Senat Zeit schinden, um für die Volksabstimmung wegzukommen vom Tag der Europawahl im Mai 2019. Und er bezweifelt die Rechtmäßigkeit einer Praxis, die in der gesamten Bundesrepublik überall üblich ist.

Aber müssen es denn für Berlin 50 Orte sein, wie sie im Volksbegehren verlangen?

Es könnten auch 30 Orte oder 65 sein. Wir möchten Orte nach Einschätzung der Polizei mit Video überwachen lassen. Die Entwicklung ist ja nicht stabil. Aber wir haben die Einschätzung, dass es etwa 50 Orte sein müssten. Allein in Neukölln fallen mir auf Anhieb vier, fünf solcher Orte ein. Aber die Initiative hat nie für sich in Anspruch genommen, die Orte selbst festzulegen.

Aber Senator Geisel möchte doch auch flexibel sein und Kameras anlassbezogen und temporär einsetzen.

Am Alexanderplatz oder auf dem Hermannplatz passiert jeden Tag etwas. Da kann man doch nicht sagen, wir warten, ob etwas geschieht und Menschen Opfer von Verbrechen werden. Sinn dieser Kameras ist es, Straftaten aufklären zu können, indem man die Täter aufnimmt und anhand der Bilder überführt. In der U-Bahn funktioniert das ziemlich gut. Die öffentliche Fahndung mit Videobildern, die wir gefühlt alle zwei Wochen haben, bringt meistens Erfolge, die Täter werden ermittelt.

Das Argument der Video-Gegner ist ja, dass man nicht unbescholtene Bürger flächendeckend mit Kameras aufnehmen könne.

Klar gibt es unbescholtene Bürger, aber es gibt eben auch böse Buben. Man wird heutzutage doch ohnehin an vielen Orten gefilmt, ob im Kaufhaus oder in der U-Bahn ...

... aber da muss ich ja nicht hingehen. Wenn ich über den Hermannplatz muss, bleibt mir nichts anderes übrig.

Der öffentliche Raum hat sich doch aber gewandelt. Die Frage ist doch, wie und ob der unbescholtene Bürger noch auf der anderen Seite des Alexanderplatzes ankommt und ob er heil wieder aus der U-Bahn aussteigt.

Jetzt betreiben Sie aber doch Panikmache. Hunderttausende laufen über den Alexanderplatz, ohne dass ihnen etwas zustößt.

Natürlich brauchen die Leute keine Angst zu haben, in Berlin auf die Straße zu gehen. Ich gehe auch auf die Straße. Aber ich möchte mich nicht abfinden mit 15.000 Straftaten auf 100.000 Einwohner. Ich möchte, dass man endlich die Opfer von Straftaten stärker in den Blick nimmt.

Aber der Innensenator steckt doch in einem Dilemma. Er will mehr Videokameras, kann sich aber bei seinen Koalitionspartnern Linke und Grüne nicht durchsetzen.

Viele in der SPD sind für mehr Videoüberwachung. Wir haben uns beim Gesetzestext für das Volksbegehren stark an der Hamburger Praxis und der dortigen Rechtslage orientiert. Dort regiert Rot-Grün. Wenn Herr Geisel jetzt das Verfassungsgericht anruft, dann geht es doch vor allem darum, Frieden zu stiften in der rot-rot-grünen Koalition. Das ist doch kindisches Verhalten.

