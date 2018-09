Selke und Torunarigha im Hertha-Kader für Spiel in Wolfsburg

Berlin. Mit Rückkehrer Davie Selke und Verteidiger Jordan Torunarigha reist Fußball-Bundesligist Hertha BSC zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Das Duo stehe im 18-Mann-Kader von Trainer Pal Dardai, teilten die Berliner am Freitag vor dem Spitzenduell mit.

Stürmer Selke war Mitte Juli nach einem Zusammenprall im Training an der Lunge operiert worden und hatte zuletzt einen Härtetest im Testspiel gegen Hertha Zehlendorf bestanden. U21-Nationalspieler Torunarigha hatte am Donnerstag mit dem Training pausiert, auch seine Berufung hatte Dardai von den Eindrücken beim Abschlusstraining am Freitag abhängig gemacht. Erstmals in dieser Bundesliga-Saison steht auch Routinier Per Skjelbred im Aufgebot.

( dpa )