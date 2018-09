Lehrermangel: Master für Quereinsteiger an Humboldt-Uni

Berlin. In einem zweijährigen Masterprogramm können sich Quereinsteiger ab dem kommenden Wintersemester 2018/19 an der Humboldt-Universität zu Grundschullehrern ausbilden lassen. Wie die Uni am Freitag mitteilte, können die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht studiert werden – in Abhängigkeit vom früheren Studium entweder mit Schwerpunkt Gesellschaftswissenschaften oder Sachunterricht mit Schwerpunkt Naturwissenschaften. Mit dem Quereinstiegsmaster für das Grundschullehramt reagiert die Uni auf den aktuellen Lehrkräftemangel.

Laut Universität richtet sich das Angebot vor allem an Absolventen nicht lehramtsbezogener Studiengänge in den Fächern Germanistik, Mathematik, Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, Physik oder Sozialwissenschaften. Aber auch Studierende dieser Studiengänge, denen nicht mehr als 30 Leistungspunkte zu ihrem Abschluss fehlen, können sich noch bis zum 30. September 2018 in den neuen Masterstudiengang einschreiben.

( dpa )