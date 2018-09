Bezirke fordern vom Senat eine bessere Lehrer-Steuerung

In Berlin mangelt es an ausgebildeten Lehrkräften

Berlin. Die Zahl der Quereinsteiger steigt, die Zahl der ausgebildeten Lehrer sinkt. Das gilt besonders für Brennpunktschulen, wie eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung ergab – und für die Berliner Außenbezirke. „Wir sind in einer Konkurrenzsituation und verlieren täglich Lehrkräfte“, sagt Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD). „Das ist genau das, was ich laufend von unseren Schulen höre.“ Er fordert die Senatsverwaltung und seine eigene Partei auf, endlich darauf zu reagieren. „Die SPD muss ihre Ideologie fallen lassen“, sagt Kleebank. Weiter dogmatisch an der bisherigen Linie festzuhalten, das sei einfach falsch.

Dabei spricht der Bezirksbürgermeister verschiedene Aspekte an, die aus seiner Sicht verändert werden sollten. Erster Punkt: die Verbeamtung, die Berliner Lehrer ins Umland lockt. Das treffe besonders die Randgebiete, denn die ersten Brandenburger Schulen sind nur wenige Hundert Meter von der Stadtgrenze entfernt. Zumindest als Angebot, findet Kleebank, sollte die Verbeamtung in Berlin daher wieder eingeführt werden.

Offener Brief vom Landeslehrerausschuss bemängelt Schulsituation in Berlin

Zudem kritisiert Kleebank die Verteilung der Lehrer innerhalb der Stadt. „Die Senatsverwaltung muss sich trauen, bei der Lehrerverteilung zu steuern“, fordert der Politiker. Damit will er die Entwicklung aufhalten, dass an Brennpunktschulen zunehmend Quereinsteiger unterrichten. Die Senatsverwaltung lehnt die Idee jedoch ab – mit dem Verweis darauf, dass so eine Abwanderung weiterer Lehrer nach Brandenburg zu befürchten wäre. Das Risiko müsse man eingehen, findet Kleebank. Für ihn kommt es auf die Art an, wie die Steuerung vermittelt wird. „Wenn die Botschaft ist, dass wir nur die besten Pädagogen an Brennpunktschulen schicken, dass sie ein starkes Team hinter sich haben“, sagt er, dann sei die Chance groß, dass die Lehrer bleiben.

Auch der Landeslehrerausschuss hat sich in dieser Woche zu der Situation an Berliner Schulen geäußert. In einem offenen Brief heißt es etwa, dass die Unterstützung für Quereinsteiger noch nicht ausreiche. Daneben spricht auch der Landeslehrerausschuss die Verbeamtung an. Es werde sich zeigen, ob sich die politische Entscheidung, Lehrer als einziges Bundesland nicht mehr zu verbeamten, halten kann, schreiben die Lehrer. Zumindest sollte darüber nachgedacht werden, die Bedingungen von angestellten Pädagogen zu verändern. Denn bislang gebe es wesentliche Unterschiede im Vergleich zu den verbliebenen verbeamteten Kollegen – etwa wenn es um das Krankengeld geht.

