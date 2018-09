IHK will Privatinvestoren Neubau von Wohnungen erleichtern

In Berlin fehlen 77.000 Wohnungen. Die Kammer fordert weniger Regeln – und will die Bebauung des Tempelhofer Felds.

Berlin. Die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert den Senat zu einer Neuausrichtung der Bau- und Flächenpolitik auf. Der Kammer-Hauptgeschäftsführer, Jan Eder, sagte am Freitag, derzeit sei der Erfolg der Landespolitik in diesen Politikfeldern „mäßig“. Rot-Rot-Grün verfehle nicht nur selbst gesteckte Ziele beim Wohnungsbau, sondern vergrelle auch private Investoren und vertreibe Unternehmen aus Berlin. Firmen beklagten seit mehreren Monaten verstärkt, keine Flächen mehr in der Stadt zu finden, erklärte Eder.

Der größte Handlungsbedarf besteht laut IHK beim Wohnungsneubau: Nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen waren bereits in den vergangenen Jahren rund 77.000 Wohnungen zu wenig gebaut worden. Bis 2030 werden, so konservative Schätzungen, insgesamt sogar etwa 200.000 neue Wohnungen in Berlin benötigt. Um die Ziele zu erreichen, seien eine Reihe an Maßnahmen nötig, so Eder.

Private Investoren dazuholen

Die IHK plädiert dafür, vor allem private Investoren stärker ins Boot zu holen. „Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften können nur einen Bruchteil der benötigten Wohnungen bauen. Die Privaten sind nicht das Problem, sondern ganz im Gegenteil der maßgebliche Teil der Lösung“, sagte der Kammer-Chef. Der Senat müsse das endlich anerkennen und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Immer mehr gesetzliche Regeln machten das Bauen immer teurer.

Vor allem verschärfte Vorschriften bei der sogenannten kooperativen Baulandentwicklung machten den privaten Investoren das Leben schwer. Die Hauptkritik der Kammer: Ab Februar 2017 hatte der Senat die Quote von mietpreisgebundenen Wohnungen von bislang 25 Prozent der Wohneinheiten auf 30 Prozent der Geschossflächen eines Neubauprojektes erhöht. Eder rechnet vor, was das bedeutet: Bei einem Haus mit 100 Wohneinheiten mussten Investoren vorher 25 günstigere Wohnungen schaffen, danach 42. Weil sich so der Neubau immer weniger rechne, hätten Investoren Berlin bereits den Rücken gekehrt und stattdessen in Brandenburg gebaut, berichtete der IHK-Bereichsleiter für Stadtentwicklung, Jochen Brückmann.

Entwicklungshemmend sei auch die vermehrte Ausweisung von Milieuschutzgebieten: Die SPD hatte in der vergangenen Woche sogar vorgeschlagen, in ganz Berlin Milieuschutz flächendeckend einzuführen. In diesen Gebieten ist es untersagt, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln, Wohnungen mit einem höheren Standard zu modernisieren oder kleinere Wohnungen zusammenzulegen. Alle Sanierungen muss das Bezirksamt genehmigen. Zudem hat die Kommune die Möglichkeit, ein Vorkaufsrecht auszuüben, wenn Gebäude verkauft werden.

Milieuschutz flächendeckend nicht sinnvoll

An einzelnen Standorten sei Milieuschutz sinnvoll, flächendeckend allerdings nicht, so Jan Eder. „Milieuschutzgebiete sind Verrottungsgebiete“, sagte er. Schließlich seien Mieterhöhungen nur nach Sanierungen durchzusetzen. Auch, dass Bezirke und Land verstärkt von Vorkaufsrechten Gebrauch machen, kritisierte die Kammer. Mit Steuergeld würden so für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe günstige Mieten gesichert. Zudem würden Firmen durch die öffentliche Hand verdrängt. „Dass nicht die Verwaltung, sondern Unternehmen an den Stadtrand ziehen müssen, zeigt die Denke des Senats“, beklagte Eder. Eine „Investitionsbremse“ sei zudem, dass der Senat keine Grundstücke mehr an die Wirtschaft verkaufe.

Die IHK regte an, im Stadtgebiet weiter zu verdichten und auch Dachgeschosse auszubauen. Zudem sollte die Politik erneut die Bebauung von Rändern des Tempelhofer Felds, der Schönerlinder Straße oder der Elisabeth-Aue in Erwägung ziehen. Die CDU begrüßte die Vorschläge der Kammer. Die zuständige Senatsverwaltung verwies auf Anfrage auf das Wohnungsbaubeschleunigungsprogramm, das Anfang der Woche präsentiert wurde. „Eine Entspannung des Wohnungsmarktes wird am Ende nur gelingen, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, auch private Investoren“, sagte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke).

