Fontane per Fahrrad entdecken: Landkreis plant Route

Oranienburg. Von Anfang kommenden Jahres an können sich Interessierte per Fahrrad auf die Spur des Schriftstellers und Journalisten Theodor Fontane (1819-1898) in Brandenburg begeben. Anlässlich seines 200. Geburtstages werde eine Fontane-Route als touristisches Angebot entwickelt, teilte der Landkreis Oberhavel am Freitag mit. Die etwa 280 Kilometer lange Strecke führe durch die Landkreise Ostprignitz-Ruppin mit Fontanes Geburtsstadt Neuruppin, Havelland, Oberhavel und Potsdam-Mittelmark sowie die beiden Städte Potsdam und Brandenburg/Havel.

Auf diese Weise sollen die Schönheiten der Landschaft entdeckt werden, wie sie Fontane seinerzeit beschrieb. Zusätzlich zur Hauptstrecke sollen sieben Tagestouren entwickelt werden. Fontane hatte in seinem Werk "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" viele der Stationen beschrieben und dem Landstrich zwischen Elbe und Oder so ein Denkmal gesetzt. Brandenburg begeht das Jubiläum landesweit mit Ausstellungen, Workshops, Lesungen und wissenschaftliche Konferenzen.

( dpa )