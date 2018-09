Kriminalität Unbekannte werfen Brandsatz auf Wettbüro in Gesundbrunnen

Berlin. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Brandsatz und Steine auf die Fassade eines Wettbüros in Berlin-Gesundbrunnen geworfen. Nach Polizeiangaben konnte ein kleines Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Polizisten gelöscht werden. Das Geschäft in der Voltastraße war demnach zum Tatzeitpunkt geschlossen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

( dpa )