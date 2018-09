Saisonstart für Eisbären Berlin: Duell mit Meister München

Berlin. Die Eisbären Berlin starten in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Der Vizemeister empfängt zum Auftakt heute den amtierenden Champion EHC Red Bull München. Das Team des neuen Trainers Clément Jodoin geht als Mitanwärter auf den nationalen Titel in die Spielzeit, hatte zuletzt aber die ersten vier Pflichtspiele in der Champions Hockey League verloren. Zudem fällt Torwart Marvin Cüpper ebenso wie die Leistungsträger Frank Hördler und Florian Busch zunächst verletzt aus. Die Eisbären waren in der Vorsaison in sieben Finalspielen den Münchnern unterlegen.

( dpa )