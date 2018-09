Linke wollen für bezahlbare Mieten demonstrieren

"Vermieten" steht in großen Lettern an Balkonen eines Mietshauses.

Berlin. Die Linke will heute in Berlin mit ihren Parteichefs Bernd Riexinger und Katja Kipping für bezahlbare Mieten demonstrieren. Gegen 16.00 Uhr soll sich der Demonstrationszug am Franz-Mehring-Platz in Friedrichshain in Bewegung setzen und über Stralauer Platz und Andreasstraße zur Rückseite des Berliner Ostbahnhofs ziehen. Nach Angaben der Polizei werden rund 900 Teilnehmer erwartet. Gegen 18.00 Uhr soll auf dem Hermann-Stöhr-Platz eine Kundgebung unter dem Motto "Bezahlbare Miete statt fetter Rendite" stattfinden. Dort wird auch Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sprechen.

( dpa )