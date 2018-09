Zeitung: Gebühr für bargeldloses Bezahlen im Taxi entfällt

Berlin. Die Gebühr von 1,50 Euro für das Bezahlen per Karte oder App in Berliner Taxis soll laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" (Freitag) in absehbarer Zeit entfallen. Der Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung rechne damit bis Ende des Jahres, schreibt das Blatt. Voraussichtlich könne die entsprechende Senatsvorlage in einer der kommenden Wochen "in den Geschäftsgang gehen". Dabei wird sie anderen Senatsverwaltungen zur Mitzeichnung vorgelegt. Für bargeldlose Zahlungen, bei denen Papier im Spiel ist, wird laut Zeitung aber wohl weiterhin wegen des Aufwands ein Zuschlag von 1,50 Euro fällig. Dies betreffe etwa Coupons oder das Fahren auf Rechnung.

( dpa )