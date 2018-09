Mann bei Kneipenschlägerei schwer verletzt

Berlin. Wenige Stunden nach einer Kneipenschlägerei zwischen zwei Männern im Stadtteil Fennpfuhl ist am Donnerstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 51-Jährige hat laut Polizei morgens gegen 4.20 Uhr in der Landsberger Allee einen 36 Jahre alten Mann zu Boden gerungen und gegen den Kopf geschlagen. Der Angreifer schlug demnach so heftig zu, dass das Opfer schwere Schädelfrakturen erlitt. Der Schläger flüchtete danach, jedoch nahm ihn die Polizei gegen 10.20 Uhr in seiner Wohnung im Weißenseer Weg fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

( dpa )