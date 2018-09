Jungen Mann bei Überfall im Humboldthain verletzt

Berlin. Mit Schlägen ins Gesicht und Reizgas haben Unbekannte im Berliner Volkspark Humboldthain einen 25-jährigen Mann schwer verletzt und anschließend beraubt. Die mutmaßliche Tätergruppe ließ auch dann nicht von dem jungen Mann ab, als dieser bereits am Boden lag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochabend. Nach Polizeiangaben floh die Tätergruppe unerkannt mit dem Geldbeutel des Betroffenen, als ein Passant auf den Vorfall aufmerksam wurde.

( dpa )