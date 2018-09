Behinderungen im S-Bahn-Verkehr wegen Bomben-Entschärfung

Eine S-Bahn fährt in den Bahnhof Babelsberg bei Potsdam ein.

Berlin. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Potsdam kommt es am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Der letzte durchfahrende Zug von Potsdam nach Berlin fährt nach Twitter-Angaben der Berliner S-Bahn um 9.30 Uhr. In die Gegenrichtung verkehrt demnach der letzte Zug um 8.30 Uhr ab Ahrensfelde. Pendler könnten für die Strecke weiter den Regionalverkehr nutzen - dieser wird nach Angaben einer Bahnsprecherin über Spandau umgeleitet.

In Potsdam wird am Donnerstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe war auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots entdeckt worden. Rund um den Fundort wird ein 800 Meter großer Sperrkreis eingerichtet. Bis 8.00 Uhr müssen etwa 3000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Betroffen sind unter anderem auch die Staatskanzlei und mehrere Ministerien.

( dpa )