Berliner Freibäder rufen Sommer-Verlängerung aus

Berlin. Vier Berliner Freibäder verlängern ihre Saison über das geplante Ende am kommenden Sonntag hinaus. Das Sommerbad Wilmersdorf bleibt am längsten offen, bis einschließlich zum 23. September, teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Mittwoch mit. Die Sommerbäder Kreuzberg und Seestraße haben demnach bis einschließlich 21. September geöffnet, das Strandbad Wannsee bis zum 22. September.

Grund für den verlängeren Freibad-Spaß sei "der Sommer, der scheinbar nicht endet und in dem es so gut wie nicht regnet", sagte ein Sprecher. Am Donnerstag schließen die meisten Bäder allerdings ausnahmsweise schon um 16.00 Uhr. Auch das hat mit dem Sommer zu tun: Die Mitarbeiter der Bäder-Betriebe feiern dann ihr Sommerfest.

