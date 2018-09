Studie: Viele Quereinsteiger an Brennpunkt-Schulen

Berlin. An Berliner Grundschulen in Stadtteilen mit sozialen Problemen unterrichten nach einer Studie überproportional viele Quereinsteiger. Das berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit" am Mittwoch vorab mit Bezug auf eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Danach umfasst die Zahl der Quereinsteiger an Berliner Grundschulen in Brennpunkten fast zehn Prozent des Kollegiums. An Grundschulen in privilegierteren Lagen sei es nur halb so viele. "Wo ohnehin eine besondere Belastung besteht, muss nun also auch noch diese Herausforderung bewältigt werden", sagt Studienautor Dirk Zorn der Zeitung. Das könne sowohl Quereinsteiger als auch die Schulen überfordern.

( dpa )