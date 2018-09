Tarife Streik bei Ryanair führt auch zu Flugabsagen in Schönefeld

Schönefeld. Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen heute auch am Flughafen Berlin-Schönefeld mit Annullierungen und Verspätungen rechnen. Grund ist ein Streik des fliegenden Personals an den zwölf deutschen Basen des größten europäischen Billigfliegers, zu denen die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi aufgerufen haben. Zehn Starts und zehn Landungen in Schönefeld wurden nach Angaben der Flughafengesellschaft abgesagt. Insgesamt strich Ryanair für Mittwoch 150 von 400 geplanten Flügen von und nach Deutschland.

Mit dem Arbeitskampf wollen die Gewerkschaften erstmalig Tarifverträge bei Ryanair erzwingen und dabei auch höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Für Verdi ist es der erste Streik bei Ryanair. Verdi vertritt die Flugbegleiter, die Vereinigung Cockpit die Piloten.

( dpa )