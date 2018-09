Graue stille Örtchen: Prototyp für öffentliche Toilette

Berlin. Ein grauer Klotz: So sieht der Prototyp für mehr als 200 öffentliche Toiletten aus, die in den kommenden Jahren in Berlin gebaut werden sollen. Ein Bild vom stillen Örtchen können sich Neugierige bis Mittwoch am Molkenmarkt machen, teilte die Umweltverwaltung am Dienstag mit. In Sichtweite des Roten Rathauses steht das WC dort auf einem weißen Podest.

Betrieben werden sollen die meisten Toiletten weiterhin vom Unternehmen Wall. Wer unterwegs mal muss, soll auch in Zukunft 50 Cent zahlen. Wall hatte sich in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt. Um das Toilettenkonzept des Senats hatte es vorher einigen Wirbel gegeben.

Bisher hatte Wall die Häuschen kostenlos für die Stadt aufgebaut und dafür als Werbeflächen vermietet. Künftig will Berlin die Flächen selbst vermarkten, bezahlt aber den Toilettenbetreiber. Die Hauptstadt erhofft sich am Ende Gewinn aus den dringenden Geschäften.

( dpa )