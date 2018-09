Nach Verfolgungsjagd Autofahrer schwer verletzt

Berlin. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Bevor die Flucht des 28-Jährigen in Oberschöneweide am Montagabend mit seinem Wagen an einer Straßenlaterne endete, war dieser quer durch Treptow-Köpenick gerast, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe der Mann mehrere Autos gerammt, darunter ein Polizeifahrzeug. Angesichts des hohen Tempos, mit dem der 28-Jährige unterwegs gewesen sei, habe ein Polizeihubschrauber die Beamten am Boden unterstützt.

Ausgangspunkt war demnach eine Polizeikontrolle gegen 21.30 Uhr in der Straße An der Wuhlheide. Statt anzuhalten, habe der Fahrer Gas gegeben und sei über Spindlersfeld nach Alt-Köpenick gerast. In der Wendenschloßstraße stieß sein Auto mit einem Polizeiwagen zusammen, so dass dieses nicht mehr einsatzfähig war. Der 28-Jährige hielt nicht an und stieß in der Dregerhoffstraße mit dem Wagen eines 48-Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. Obwohl sein Auto im Heckbereich nur noch auf der Felge fuhr, raste der Flüchtende weiter - verlor dann aber die Kontrolle über den Wagen und landete an einer Straßenlaterne. Dabei wurde er schwer verletzt.

Weitere Menschen blieben laut Polizei unverletzt. Im Mietwagen des 28-Jährigen wurden Betäubungsmittel entdeckt. Der Wagen war bereits vergangenen Freitag in Johannisthal aufgefallen. Auch dort sollte der Fahrer kontrolliert werden und flüchtete in Richtung Brandenburg. Wegen zu großer Gefährdung sei die Verfolgung abgebrochen worden.

( dpa )