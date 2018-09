Die Akte Nidal R. alias „Mahmoud“

Der am Sonntag Getötete begann seine kriminelle Karriere bereits als Zehnjähriger und verbrachte 14 Jahre in Haft

Berlin. Als seine kriminelle Karriere begann, hieß der am Sonntag niedergeschossene Nidal R. noch „Mahmoud“. So nannten ihn die Medien. Der falsche Name wurde verwendet, um dem besonderen „Schutzbedürfnis“ für Jugendliche und Kinder zu entsprechen. Das galt auch für Nidal R., der bei seinen ersten Taten gerade einmal zehn Jahre alt war. Es dauerte damals nur wenige Monate und Nidal R. alias „Mahmoud“ erlangte als Deutschlands jüngster Intensivtäter zweifelhafte Berühmtheit. Vor allem seinetwegen rief die Berliner Polizei 2003 eine spezielle Dienststelle für jugendliche Intensivtäter ins Leben. Da war Nidal R. schon etwa ein Dutzend Jahre im kriminellen Milieu aktiv.

Schon als Kind beging der im Libanon geborene Junge, dessen Staatsangehörigkeit mit „Staatenloser Palästinenser“ angegeben wird, Straftaten quer durch das Strafgesetzbuch. Erste Versuche, den Jungen in einer speziellen Betreuungseinrichtung für auffällige Kinder unterzubringen, scheiterten zumeist an einer Stadträtin des damals noch eigenständigen Bezirks Tiergarten. Sie erklärte, eine solche Maßnahme sei nicht notwendig, denn „Mahmoud“ habe ihr im persönlichen Gespräch versprochen, keine weiteren Straftaten zu begehen.

„Gewaltbereit und hochaggressiv“

Zu einer ganz anderen Einschätzung kam eine Staatsanwältin, als Nidal R. 2003 wegen einer Messerstecherei verurteilt wurde. Sie bezeichnete ihn als „absolut gewaltbereiten, hochaggressiven Menschen, bei dem es unmöglich erscheint, ihn in die Gesellschaft zu integrieren“. Damals war R. gerade 21 Jahre alt und seine Akte bei der Polizei hatte beachtliche Ausmaße. Kaum 14 Jahre alt und damit strafmündig, wurde R. umgehend zu einem ständigen Kunden von Polizei und Justiz. 90 Taten soll er allein als Jugendlicher und Heranwachsender begangen haben.

Verurteilt wurde er im Laufe der Jahre wegen Raubdelikten, gefährlicher Körperverletzung, schweren Diebstählen, Drogendelikten, Nötigung und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Über mehrere Jahre hinweg fiel der Intensivtäter immer wieder dadurch auf, dass er ohne Führerschein, aber betrunken in hochtourigen Luxusfahrzeugen durch Berlin fuhr. Mehrmals verursachte er dabei Unfälle, bei denen auch Unbeteiligte zu Schaden kamen.

In seiner Strafakte enthalten sind auch Beleidigungen und Bedrohungen von Amtsträgern, in seinem Fall Justizbedienstete im Strafvollzug. Denn auch damit hat Nidal R. reiche Erfahrungen gesammelt. Insgesamt 14 Jahre seines Lebens verbrachte er aufgrund von Verurteilungen wegen unterschiedlichster Delikte in Haft. Und selbst dort soll er mehrfach Straftaten begangen haben. Letztmals zu einer Haftstrafe verurteilt wurde Nidal R. 2014.

Mehrere Versuche, R. abzuschieben, scheiterten

Bereits mehrfach gab es Versuche, den offenbar nicht resozialisierbaren Intensivtäter abzuschieben. Die scheiterten vor allem an der Weigerung des Libanons, R. als Staatsangehörigen anzuerkennen und einen Pass auszustellen. Der damalige Innensenator Ehrhart Körting (SPD) kritisierte mehrfach, das Bundesaußenministerium übe nicht genug Druck auf den Libanon aus. Als Beispiel nannte der Senator dabei insbesondere den Fall Nidal R.

2010 wurde R., gerade aus der Haft entlassen, von Unbekannten angeschossen und leicht verletzt. Damals hieß es erstmals, er bewege sich mittlerweile im Dunstkreis arabischer Großfamilien.

