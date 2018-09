Leiche in Mülltonne: Lebenslange Haftstrafe verhängt

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main.

Neuruppin. Im Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes zweier Männer an einem Bekannten ist der 37-jährige Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Kammer sah es am Montag vor dem Landgericht Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) als erwiesen an, dass der 37-Jährige einen damals 54-Jährigen aus dem Neuruppiner Ortsteil Radensleben mit unzähligen Messerstichen getötet hat. Der 22-jährige Angeklagte wurde zu acht Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags verureilt. Es sei ein "wahrhaft fürchterliches Verbrechen" gewesen, was im August 2017 in Radensleben passiert sei, sagte Richter Lehmann bei der Urteilsverkündung.

( dpa )