Mann mit Cocktailglas angegriffen: Polizei sucht Frauen

Berlin. Die Polizei bittet anhand von Bildern einer Überwachungskamera um Mithilfe bei der Suche nach drei Frauen, die einen Mann im März in Friedrichshain körperlich angegriffen hatten.

Am 11. März 2018 hatte ein 50-Jähriger mit seiner Frau um kurz nach Mitternacht die Tram der Linie M10 an der Haltestelle Straßmannstraße Ecke Petersburger Straße verlassen. Kurz darauf wurde er von den Tatverdächtigen mit einem Cocktailglas attackiert und dabei am Gesicht verletzt. Er musste in ein Krankenhaus. Die Frauen flüchteten nach dem Angriff.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die Abgebildeten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich noch nicht als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5, Friesenstraße 16, in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573100 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.

Mehr Polizeimeldungen:

Betrunkener Ford-Fahrer kracht mit Pkw zusammen

Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit Henna-Farbe bespritzt

Zwei Männer brechen in Lkw in Friedrichshain ein

( BM )