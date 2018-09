Landesregierung will Fachhochschulen stärken

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung will die Fachhochschulen mit 22 zusätzlichen Professorenstellen stärken. Zugleich sollen die Möglichkeiten für Studenten zur Promotion verbessert werden, kündigte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) am Montag in Potsdam an. "Die Fachhochschulen sind der wichtigste Ausbildungsplatz für die Fachkräfte, die in den Unternehmen dingend gebraucht werden", sagte die Ministerin. "Daher wollen wir die Attraktivität deutlich erhöhen." Für das "Zukunftsprogramm" stellt die Landesregierung vom kommenden Jahr an einmalig 2,4 Millionen Euro und jährlich 3,1 Millionen Euro bereit.

( dpa )