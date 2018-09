Neuer Prozess gegen Ku'damm-Raser beginnt am 19. November

Berlin. Nach dem geplatzten, zweiten Prozess wegen eines illegalen Autorennens auf dem Berliner Ku'damm soll nun am 19. November eine neue Verhandlung beginnen. Die beiden als Raser angeklagten Männer im Alter von 29 und 26 Jahren bleiben in Untersuchungshaft, wie das Landgericht am Montag weiter mitteilte. Der dringende Tatverdacht sowie Fluchtgefahr bestünden weiter, hieß es. Beide sitzen seit Anfang März 2016 in U-Haft. Sie sollen bei dem Rennen in der Nacht zum 1. Februar 2016 einen unbeteiligten 69-Jährigen totgefahren haben.

Das Berliner Landgericht hatte im Februar 2017 deutschlandweit zum ersten Mal in einem Raser-Fall lebenslange Haftstrafen wegen Mordes verhängt. Der Bundesgerichtshof (BGH) kassierte aber das Urteil, weil die Richter den Tötungsvorsatz als nicht ausreichend belegt ansahen. Das Landgericht der Hauptstadt begann Mitte August ein zweites Mal zu verhandeln, kam aber wegen eines Befangenheitsantrages der Verteidigung gegen die drei Berufsrichter nicht weit.

Ende August wurde der neu aufgelegte Mordprozess ausgesetzt. Das Gericht sah die Besorgnis der Befangenheit bei den Richtern der 40. Strafkammer. Nun ist eine andere Kammer für den Fall zuständig.

( dpa )