Berlin. Zwei 32 und 61 Jahre alte Männer sind in Berlin-Friedrichshain beim Einbruch in einen Lastwagen erwischt und festgenommen worden. Eine Zeugin hatte die beiden dabei beobachtet, wie sie in der Nacht zu Montag in der Weserstraße die Scheiben des Fahrzeugs einschlugen, wie die Polizei mitteilte. Bei den Männern stellte die Polizei diverses Diebesgut, unter anderem eine Tasche und ein Navigationsgerät, sicher.

( dpa )