Kriminalität Verletzter nach Schuss in Berlin-Neukölln: Festnahme

Berlin. Bei einem Schuss in Berlin-Neukölln ist ein Mann verletzt worden. Ein Verdächtiger sei am Sonntag festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Verletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall habe sich am Rande des Tempelhofer Felds ereignet. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

( dpa )