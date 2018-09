Passow wird Dorf- und Erntefest 2019 ausrichten

Birgit Kuchling vom Bauern-Museum in Neuzelle arbeitet an einer Erntekrone.

Neuzelle. Der Uckermark-Ort Passow wird Gastgeber des nächsten Brandenburger Dorf- und Erntefestes 2019 sein. Das erstmals 1296 urkundlich erwähnte Angerdorf sei heute ein Ort für alle Generationen, teilte das Agrarministerium am Sonntag beim derzeit noch laufenden Fest in Neuzelle (Oder-Spree) mit. Einige tausend Besucher erlebten dabei am Wochenende Landwirtschaft ganz aus der Nähe. Traditionell stellen sich die Gastgeber der Brandenburger Dorf- und Erntefeste immer im Januar in der Brandenburghalle 21A auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vor. Für das Festkomitee beginnt bereits jetzt die Arbeit.

( dpa )