ALBA-Manager nach Turnier: "Da wächst was zusammen"

Berlin (dpa/bb) – ALBA-Manager Marco Baldi war mit dem dritten Platz beim Vorbereitungsturnier im spanischen Vilagarcía de Arousa sehr zufrieden. Beim 96:94-Erfolg am Samstag gegen Gran Canaria im kleinen Finale bezwangen die Berliner einen Euroleague-Teilnehmer. "Wir spielen schon ganz ordentlich", sagte Baldi.

Besonders die Integration der Neuzugänge Rokas Giedraitis, Martin Hermannsson und Kenneth Ogbe läuft gut. "Es ist schön zu sehen, dass die Neuen voll reinpassen und schon das spielen, was wir uns von ihnen erhoffen konnten", sagte der Manager. "Da wächst was zusammen." Und auch für die Nachwuchskräfte sei dieses Turnier eine wichtige Erfahrung gewesen. "Die jungen Spieler haben diese Erfahrungen auf diesem Niveau nicht. Aber diese müssen sie sammeln", sagt er.

Und doch will bei Baldi in dieser Saisonvorbereitung keine rechte Freude aufkommen. Die Abstellungen der Nationalspieler lassen eine vernünftige Arbeit aus seiner Sicht kaum zu. "Es die einzige Phase in der Saison, in der man so etwas wie Teambuilding betreiben kann. So ist das nur reine Improvisation", sagte Baldi.

Die deutschen Nationalspieler Niels Giffey und Johannes Thiemann fehlten in Spanien. Hermannsson (Island) und Giedraitis (Litauen) werden in der kommenden Woche zu ihren Länderauswahlen reisen müssen. Trainer Aito Garcia Reneses gehen langsam die Spieler aus. "Es ist praktisch so, dass man bestraft wird, Nationalspieler zu haben. Sie sind weg, aber die Vereine bezahlen sie weiter", kritisierte Baldi. "Das hilft so niemanden. Wir müssen eine Lösung finden."

( dpa )