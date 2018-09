Turbine startet Pflichtspiel-Saison: Pokalspiel in Meppen

Potsdam (dpa/bb) – Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam startet in die Pflichtspiel-Saison. Die Brandenburgerinnen treten heute in der zweiten DFB-Pokalrunde beim SV Meppen an. "Auch wenn Meppen bereits zwei Punktspiele absolviert hat, wollen wir unser Spiel durchziehen und am Ende erfolgreich sein", sagte Trainer Matthias Rudolph vor der Partie beim Zweitligisten. In der Saisonvorbereitung konnte Potsdam alle fünf Testspiele gegen Frauenteams zum Teil deutlich gewinnen.

Die unmittelbare Vorbereitung auf das Pokalspiel musste Turbine ohne acht Nationalspielerinnen bestreiten. "Grundsätzlich waren unsere Planungen aber so ausgerichtet, dass unsere Vorbereitung vor der Länderspielwoche abgeschlossen war", sagte Rudolph. Fehlen werden Caroline Siems (Reha-Training), Karoline Smidt Nielsen (Knie-OP) und Amanda Ilestedt (Wadenprobleme). Offen ist, ob die Schwedin zum Bundesliga-Start am 16. September bei Hoffenheim dabei sein kann.

( dpa )