Lollapalooza in Berlin: Livestream und Bilder vom Festival

In Berlin hat das Lollapalooza-Festival begonnen. Etwa 70.000 Besucher werden am Sonnabend im Olympiapark und Olympiastadion erwartet.

Berlin. Bei Sonne und warmen Temperaturen haben am Sonnabend etwa 70.000 Besucher das Lollapalooza-Festival im Berliner Olympiapark und im Olympiastadion gefeiert. Für den zweiten Festivaltag am Sonntag rechnen die Veranstalter noch einmal mit etwa der gleichen Besucherzahl, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Berücksichtigt wurden in der Schätzung sowohl Tagestickets als auch Wochenendtickets.

Der Fernsehsender Arte zeigt einen Teil des Programms im Livestream

Gegenüber 2017, als das Festival auf der über größere Zuschauerkapazitäten verfügenden Rennbahn Hoppegarten in Brandenburg stattfand, ist es ein Rückgang von etwa 10.000 Besuchern pro Tag. Wegen unter anderem großer Verkehrsprobleme bei der An- und Abreise hatten die Veranstalter das Festival in diesem Jahr wieder zurück in die Hauptstadt verlegt.

Die Berliner S-Bahn bietet neben dem Regelverkehr an beiden Tagen weitere Fahrten zum Olympiapark an. Höhepunkte des ersten Tages waren Auftritte von Casper, K.I.Z., David Guetta und The Weeknd.

