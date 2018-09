Polizei-Zentraldienst öffnet Tür für Besucher

Potsdam. Egal ob Schreibtischlampe, Pistole oder Hubschrauber: Der Zentraldienst der Brandenburger Polizei (ZDPol) stattet seit 20 Jahren die Brandenburger Polizei aus. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) würdigte am Samstag in einer Mitteilung die Arbeit der Behörde. Anlass war ein Festakt und ein Tag der offenen Tür am Dienstsitz in Zossen-Wünsdorf zum Jubiläum.

620 Mitarbeiter seien an 15 Standorten landesweit tätig. Sie organisierten Einsatztechnik, Fahrzeuge und Ausrüstungen für die Landespolizei und andere Mitarbeiter der Landesregierung. Zudem sind beim Zentraldienst die Zentrale Bußgeldstelle, der Kampfmittelbeseitigungsdienst oder der Polizeiärztliche Dienst angesiedelt.

( dpa )