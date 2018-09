Berliner Windkraft spielt kaum eine Rolle

Berlin. Während der Ausbau der Windkraft in Brandenburg in großen Schritten vorangeht, spielt diese Energiegewinnung in Berlin kaum eine Rolle. "Es gibt nicht viel Flächenpotenzial in der Stadt", sagt Christoph Zipf vom Bundesverband Windenergie. Die insgesamt fünf Berliner Anlagen stehen alle im Berliner Norden in Pankow - davon vier an der Autobahn am Dreieck Pankow und eine bei Karow.

Wie aus den Zahlen der Senatswirtschaftsverwaltung hervorgeht, erzeugten die fünf Berliner Windenergieanlagen im Jahr 2016 etwa 19 Gigawattstunden Strom. Gemessen am durchschnittlichen Jahresverbrauch könnten damit rund 8600 Haushalte versorgt werden. Der Anteil der Windenergie an der Bruttostromerzeugung lag bei rund 0,2 Prozent. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien lag der Anteil bei rund fünf Prozent. In Brandenburg wird ein Drittel des Strombedarfs aus Windenergie gewonnen.

Moderne Windenergieanlagen laufen meist 20 Jahre oder mehr - jedoch werden viele der Altanlagen in Deutschland von moderneren ersetzt, weil sie ökonomischer sind. "Die Windenergieanlagen in Berlin sind moderner Bauart und wurden erst vor weniger als zehn Jahren installiert", sagt Svenja Fritz, Sprecherin der Senatswirtschaftsverwaltung. Von einem Sanierungsbedarf sei derzeit bei keiner Anlage auszugehen.

( dpa )