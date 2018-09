Polizeischüler nehmen in der Fachhochschule der Polizei während der praktischen Ausbildung einen Einbrecher fest.

Polizei Weniger geeignete Bewerber für Polizeidienst in Brandenburg

Potsdam. Brandenburgs Polizei will nach bisherigen Planungen bis 2021 jedes Jahr 400 neue Polizei-Anwärter für den mittleren und gehobenen Dienst ausbilden, um schlagkräftig zu bleiben. "Das sind so viele wie noch nie zuvor", sagte der Sprecher der Polizeifachhochschule in Oranienburg (Oberhavel), Robert Bechmann. Zwar gibt es nach wie vor viele Bewerber für den Polizeidienst. Doch laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) sind immer weniger von ihnen für den Beruf geeignet. "Die Anzahl der geeigneten Bewerber hat sich Jahr für Jahr reduziert", sagte der GdP-Landesvorsitzende Andreas Schuster. Sie liege derzeit minimal über den Einstellungszahlen.

( dpa )