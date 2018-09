Kudamm-Raser: Antrag auf Aussetzung der U-Haft abgelehnt

Berlin. Der Antrag auf Aussetzung der Untersuchungshaft der beiden Autoraser vom Kurfürstendamm wurde vom Berliner Landgericht abgelehnt. Das zuständige Schwurgericht begründete in dem Entscheid vom 7. September, dass der 29-jährige Hamdi H. und der 26-jährige Marvin N. weiterhin dringend verdächtig seien, bei dem illegalen Straßenrennen am 1. Februar 2016 den Tod eines anderen Verkehrsteilnehmers billigend in Kauf genommen und, so die Anklage, einen Mord begangen zu haben.

Für beide Angeklagten bestehe angesichts der drohenden Strafe Fluchtgefahr. Beide wurden ja schon zu Lebenslänglich verurteilt, dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof jedoch aufgehoben. Ein neuer Prozess vor einem anderem Schwurgericht war vor wenigen Tagen nach einem erfolgreichen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzende Richter geplatzt.

Der nächste Prozess, diesmal vor der 32. Großen Strafkammer, soll am 19. November dieses Jahres beginnen.

