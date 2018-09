Schmuggel in JVA Tegel – Ex-Werkstattchef verurteilt

Berlin. Als Werkstattleiter in der Berliner Justizvollzugsanstalt Tegel schmuggelte ein externer Mitarbeiter Handys und weitere illegale Waren in das Gefängnis. Rund sieben Jahre nach dem Schmuggel ist der 64-Jährige zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht sprach den geständigen Angeklagten am Freitag der Bestechlichkeit in 24 Fällen sowie der Beihilfe zum Drogenhandel in zwei Fällen schuldig. Sein 34-jähriger Auftraggeber erhielt unter Einbeziehung einer früheren Strafe drei Jahre und neun Monate Gefängnis.

Der ebenfalls geständige Drahtzieher habe den Schmuggel in den Jahren 2010/2011 "wie ein Transportunternehmen geführt", sagte der Vorsitzende Richter. Der damalige Häftling habe dem 64-Jährigen, der als Angestellter einer externen Stiftung mit der Ausbildung von Inhaftierten betraut war, für jedes heimliche Einbringen 50 Euro gezahlt.

Laut Ermittlungen schmuggelte der Ex-Werkstattleiter 28 Handys in die JVA. Er war im Dezember 2011 ertappt worden, als er mit fast 300 Gramm Cannabis in die Haftanstalt wollte. Ein dritter Angeklagter wurde unter Einbeziehung einer früheren Strafe zu 17 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ein weiterer Angeklagter wurde freigesprochen.

Obwohl die Staatsanwaltschaft bereits im Januar 2013 Anklage erhoben hatte, sei wegen Überlastung der Justiz ein Prozess über Jahre hinweg nicht möglich gewesen, erklärte der Richter. Wegen dieser Verzögerung sei es zu "äußerst geringen" Strafen gekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr zum Thema:

Elektriker bringt Handys in den Knast

( dpa )