Drogenübergabe in Lichtenberg endet mit Festnahme

Berlin. Die Polizei hat am Donnerstag eine Drogenübergabe am Bahnhof Lichtenberg platzen lassen. Gegen 14 Uhr hätten die Beamten eine 25-Jährige am Zugang zum S-Bahnsteig ertappt, wie sie einer Frau und einem Mann Drogen anbot, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Während der Kontrolle fanden die Beamten ein Glas mit drogenähnlicher Substanz bei der mutmaßlichen Dealerin, bei der anderen Frau Kokain und Amphetamine. Der 27-Jährige Mann hatte zudem ein Messer mit einer 18 Zentimeter langen Klinge im Rucksack. Das Trio wurde festgenommen und die Gegenstände beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Waffengesetz.

( dpa )