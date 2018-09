Darts-Premier-League findet auch 2019 in Berlin statt

Berlin. Die Darts-Premier-League macht auch 2019 Station in Berlin. Nach der Premiere vor 12 000 Zuschauern in diesem Jahr ist am 21. März erneut die Hauptstadt als Austragungsort für den wichtigen Ligawettbewerb der Pfeile-Profis angesetzt, wie der Weltverband PDC am Freitag mitteilte. Die meisten der insgesamt 17 Stationen befinden sich in Großbritannien. Halbfinale und Finale werden traditionell in London (23. Mai) ausgespielt. Einen Doppelpack erlebt die Niederlande, Heimat des Weltranglistenersten Michael van Gerwen: Am 27. und 28. März macht die PDC gleich zweimal Station in Rotterdam.

( dpa )