Senat prüft Einbau von Klimaanlagen in Berliner U-Bahnen

Berlin. Der Berliner Senat will einen Einbau von Klimaanlagen in Züge der U-Bahn prüfen. Man sei mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) im Gespräch, "ob und wie U-Bahnen mit Klimaanlagen nachgerüstet werden können", teilte Verkehrsstaatssekretär Stefan Tidow auf eine parlamentarische Anfrage der AfD mit. Allerdings erklärte die BVG in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben, eine solche Nachrüstung sei "nicht ohne weiteres" machbar. Aufgrund des engen Profils der U-Bahn-Tunnel sei es nicht möglich, Klimaanlagen auf den Wagendächern zu montieren. Im Extremsommer 2018 war es in der U-Bahn oft kaum auszuhalten.

( dpa )