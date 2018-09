Nach Küchenbrand in Wohnung: Frau und Kinder im Krankenhaus

Berlin. Eine Frau und zwei Kinder sind nach einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Nacht zum Freitag hatten in der Wohnung Teile der Kücheneinrichtung gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Die anderen Bewohner des sechsgeschossigen Mietshauses blieben unverletzt. Ob es sich bei der Frau um die Mutter der beiden Kinder handelte, blieb zunächst unklar.

( dpa )