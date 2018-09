Mann erleidet schwere Schnittverletzung am Kopf

Berlin. Ein 26-jähriger Mann ist am Donnerstagabend im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt worden. Er erlitt einen stark blutenden Schnitt am Kopf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Schnittwunde, die am Ohr begann, war nach Polizeiangaben "unregelmäßig". Ob die Tatwaffe ein Messer, eine abgebrochene Glasflasche oder ein anderer Gegenstand war, stand noch nicht fest. Auch der genaue Ablauf war zunächst unklar.

Die Polizei wurde am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von einem unbekannten Anrufer alarmiert. Als die Polizisten auf dem Weg in den Park waren, kam ihnen schon der blutende und betrunkene Mann entgegen. Sie versorgten den Verletzten, der dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

( dpa )