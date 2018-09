26-Jähriger schwer verletzt im Görlitzer Park gefunden

Berlin. Ein 26-Jähriger ist im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg mit schweren Kopfverletzungen von Polizisten gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Beamten seien am Donnerstagabend von einem unbekannten Anrufer alarmiert worden, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Der Mann habe stark geblutet und sei betrunken gewesen. Die Kopfverletzungen stammten ersten Erkenntnissen zufolge von einem Messer. Allerdings könne noch nichts über den Tathergang und mögliche Beteiligte gesagt werden, hieß es am Morgen. Die Beamten leiteten nach eigenen Angaben ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

( dpa )