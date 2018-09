Losentscheid: Zweite Amtszeit für SPD-Landrat

Ralf Reinhardt aufgenommen in Kyritz (Brandenburg) spricht während eines öffentlichen Auftritts.

Neuruppin. Der SPD-Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt, kann eine zweite Amtszeit antreten. Die Entscheidung fiel am Donnerstag im Kreistag in Neuruppin per Los.

Zwei Wahlgänge zuvor hatten kein eindeutiges Ergebnis zwischen ihm und seinem Gegenkandidaten Egmont Ramelow von der CDU erbracht. Von den 46 Kreistagsabgeordneten waren 45 anwesend. Im zweiten Wahlgang war eine Stimme ungültig, dadurch kam es zum Gleichstand. Der Kreistagsvorsitzende loste dann den Sieger aus.

Abgeordnete von CDU und Linken sowie weitere Abgeordnete hatten eine Kooperation geschlossen, damit Ramelow, bislang Erster Beigeordneter im Landkreis Oberhavel, Amtsinhaber Reinhardt ablöst. Dafür hätten sie rein rechnerisch eine Mehrheit im Kreistag gehabt.

Die Wahl des Landrats im Kreistag war erforderlich geworden, weil eine Stichwahl durch die Bürger Anfang Mai mangels Wahlbeteiligung kein Ergebnis gebracht hatte: Keiner der Kandidaten erreichte das nötige Stimmenquorum.

