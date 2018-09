Ermittlungsgruppe: Berliner Polizei jagt falsche Polizisten

Berlin. Das Landeskriminalamt (LKA) der Berliner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe (EG) gegründet, um eine Bande aufzuspüren, deren Mitglieder sich als Polizisten ausgeben und Geld von Senioren erpressen. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Polizeikreisen.

Seit 2015 verzeichnen die Ermittler bundesweit und insbesondere in Berlin eine erhebliche Zunahme betrügerischer Anrufe durch angebliche Polizeibeamte, die bei Senioren anrufen und Geld ergaunern. Die Tatverdächtigen rufen meistens aus der Türkei an und nutzen dabei ein Verfahren, das Ermittler Call-ID-Spoofing nennen. Damit kann beispielsweise die „030 110“ als anrufende Nummer vorgetäuscht werden. Beim Telefonat stellen die Anrufer sich mit Namen und Dienstgrad vor und erfinden eine Geschichte.

Zum Beispiel erklären die falschen Polizisten den Senioren, dass sie im Visier von Kriminellen seien, man etwa Erkenntnisse darüber erlangt habe, dass die Tat einer Einbrecherbande unmittelbar bevorstehe. Über diese Masche bekommt die Bande die Senioren dazu, bis zu sechsstellige Bargeldbeträge oder andere Wertgegenstände an „verdeckte Ermittler“ zu übergeben. In einer anderen Variante sollen Geld und Wertgegenstände an einem zuvor vereinbarten „sicheren Ort“ verstaut werden.

Täter schädigen den Ruf der Berliner Polizei

In einer Lageanalyse der Polizei heißt es dazu: „Diese Taten verursachen regelmäßig hohe Schadenssummen, führen zu einer erheblichen Betroffenheit bei den oft hochbetagten Geschädigten, binden beträchtliche Kräfte der Berliner Polizei auf allen Ebenen und schädigen darüber hinaus das Ansehen der Polizei in der Bevölkerung insgesamt in beträchtlichem Maße.“ Laut LKA werden die Taten der erwerbsmäßigen Bandenkriminalität zugeordnet.

Die „EG Hermelin“ ist beim LKA 2, zuständig für Betrug, angesiedelt. Ziel der Ermittler ist es, die organisierten Strukturen offenzulegen und weitere Straftaten zu verhindern. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sollen zunächst acht Beamte in der Ermittlungsgruppe arbeiten. Allein 2017 wurden 1862 Strafanzeigen gefertigt, weil sich Betrüger am Telefon als Polizisten ausgaben. Gegenüber etwa 800 Anzeigen im Jahr 2016 eine Verdopplung, wie die Polizei bereits im Januar auf Anfrage mitteilte.

Polizei informiert mit Broschüren

Weil das Problem mittlerweile so akut ist, informiert die Polizei regelmäßig mit Broschüren und über die sozialen Medien über diese Vorgehensweise. Ein Hinweis darin: Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an. Zudem würde die echte Polizei nie am Telefon über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen. Aus Angst vor dem Verlust ihres Vermögens oder vor Strafverfolgung stellen dennoch viele Opfer ihr Vermögen zur Verfügung oder lassen sogar Unbekannte in die Wohnung.

Neben den Telefonbetrügern existiert noch eine weitere perfide Betrugsmasche, bei der die Täter vortäuschen, Polizisten zu sein. Sie klingeln an Haustüren und stellen sich als Beamte der Kriminalpolizei vor. Stellten Opfer im Jahre 2014 noch 126 Anzeigen, waren es im vergangenen Jahr bereits 306. Auch bei diesem Vorgehen sind ältere Menschen das Ziel.

Unterschiedliche Interpretationen gibt es indes, was die Namenswahl betrifft. Hermelin-Pelze sind vor allem bei vermögenden Senioren beliebt. Allerdings sind Hermeline auch kleine, wendige Raubtiere, die sich geräuschlos an ihre Opfer heranpirschen – so wie die LKA-Beamten an die Hintermänner des Betruges.

